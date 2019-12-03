СК раскрыл подробности зверского убийства семьи в Татарстане

Следователи СК Татарстана раскрыли подробности произошедшего в ночь на 3 декабря тройного убийства. Ранее судимый 41-летний Айнур Харисов ночью зарезал бывшую жену и двух детей. Правоохранители возбудили дело.

Как считает следствие, в ночь на 3 декабря 2019 года в квартире одного из домов по улице Юбилейной города Менделеевска в Татарстане произошло тройное убийство. Пьяный Харисов ударил ножом 38-летнюю женщину, потом 19-летнего пасынка и двухлетнего сына. В момент расправы на шум борьбы проснулся 12-летний пасынок Харисова. Мужчина велел ему уйти в свою комнату.

Испуганный мальчик выбрался из квартиры через окно и поспешил в полицию. Он рассказал о происходящем у него дома.

К месту происшествия бросились правоохранители, но опоздали — женщина и 19-летний юноша были мертвы, а двухлетний мальчик умер по пути в больницу.

«Харисов скрылся, однако в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий вскоре был задержан. При задержании он пояснил, что совершил преступление на почве ревности», — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас правоохранители проводят комплекс мер, в ходе которых предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого в тройном убийстве. Расследование продолжается.