Криминал 21 ноября 2023, 10:51 СК раскрыл подробности о троих умерших от отравления наркотиками в Астрахани СК подтвердил смерть 3 человек от отравления неизвестным веществом в Астрахани РИА «Новости»

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Следователи начали проверку после смерти троих человек от отравления неизвестным веществом в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Астраханской области в своем Telegram-канале.

«В четыре часа утра 19 ноября 2023 года в подъезде одного из домов по улице Чкалова в Трусовском районе города Астрахани обнаружено тело местной жительницы 2004 года рождения без признаков насильственной смерти», — раскрыли подробности в ведомстве.

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Второй жертвой отравления оказалась другая девушка 2004 года рождения. Ее тело обнаружила мать. Также в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе нашли тело мужчины 1994 года рождения.

Проверку взял на особый контроль глава СУ СК России по Астраханской области генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков. Сотрудники регионального главка также передадут в Следственный комитет РФ материалы уголовного дела о распространении партии синтетических наркотиков группой иностранцев.

Минздрав Астраханской области сообщил 20 ноября, что в Астрахани госпитализировали 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Двоих пациентов выписали, шесть человек оказались в тяжелом состоянии.