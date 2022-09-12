СК раскрыл подробности дела о двойном убийстве под Калининградом | 360°

Криминал 12 сентября 2022, 16:51 Поделиться Telegram

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Viber СК раскрыл подробности дела о двойном убийстве под Калининградом Следователи Калининграда запросили арест для подозреваемого в двойном убийстве электрика РИА Новости

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Задержанный по подозрению в двойном убийстве в Славске Калининградской области электрик прошел допрос у следователей. В ближайшее время правоохранители подадут ходатайство в суд об аресте фигуранта дела. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве уточнили, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Привольное Славского района.

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Она рассказала, что стала очевидицей расправы над своим знакомым и еще одним мужчиной. По словам женщины, все произошло 11 сентября. По ее заявлению подозреваемого задержали сотрудники полиции.

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По версии следствия, мужчина застрелил на обочине проезжей части двух жителей поселка из-за давнего бытового конфликта. Его задержали в собственной квартире.

Мужчина уже прошел допрос, и в ближайшее время следователи подадут ходатайство в суд об аресте подозреваемого.

Сотрудники ведомства проводят мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. Они допросили свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз.

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