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    13 октября 2020, 10:20

    СК проверит законность разрешения на оружие нижегородского стрелка

    Андрей Иванов

    Следователи изучат, как подозреваемый в расстреле людей в Нижегородской области получил разрешение на ружье. Специалисты ведомства оценят законность документов на оружие. Такое поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
    СК проверит законность разрешения на оружие нижегородского стрелка

    «Следователи должны в рамках уголовного дела тщательно проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, <…> а также проверить законность выдачи разрешения на владение оружием», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

    Стрельба в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области произошла днем 12 октября. По предварительным данным, 18-летний юноша сначала выстрелил из охотничьего ружья в свою бабушку, к которой приехал на каникулы, потом убил соседа и еще двоих случайных мужчин на автобусной остановке. После этого он убежал в лес.

    На следующий день полицейские и росгвардейцы нашли стрелка мертвым в лесополосе неподалеку от места преступления, пишет «Газета.ru». Лучший друг подозреваемого рассказал, что он увлекался оружием и боролся с тяжелым сердечным заболеванием.