СК проверит законность разрешения на оружие нижегородского стрелка

Следователи изучат, как подозреваемый в расстреле людей в Нижегородской области получил разрешение на ружье. Специалисты ведомства оценят законность документов на оружие. Такое поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Следователи должны в рамках уголовного дела тщательно проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, <…> а также проверить законность выдачи разрешения на владение оружием», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Стрельба в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области произошла днем 12 октября. По предварительным данным, 18-летний юноша сначала выстрелил из охотничьего ружья в свою бабушку, к которой приехал на каникулы, потом убил соседа и еще двоих случайных мужчин на автобусной остановке. После этого он убежал в лес.

На следующий день полицейские и росгвардейцы нашли стрелка мертвым в лесополосе неподалеку от места преступления, пишет «Газета.ru». Лучший друг подозреваемого рассказал, что он увлекался оружием и боролся с тяжелым сердечным заболеванием.