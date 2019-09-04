СК проверит сообщения о нападениях банды подростков в Нижнем Новгороде
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области проверить все факты противоправных действий, озвученные в телевизионном сюжете, о банде подростков в регионе», — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.
Бастрыкин также поручил передать материалы по действиям группы несовершеннолетних в производство СК, если на то будут основания. Центральный аппарат ведомства взял расследование под свой контроль.
«Центральному аппарату СК России поручено взять на контроль ход проведения проверочных мероприятий и их результат», — отмечается в заявлении.
Ранее в среду телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором рассказал о нападениях подростков на жителей Нижнего Новгорода. Хулиганы якобы грабят магазины, угоняют машины и расстреливают машины.