СК проверит сообщения о нападениях банды подростков в Нижнем Новгороде

Следователи Нижегородской области проверят информацию о нападениях группы подростков на жителей города. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области проверить все факты противоправных действий, озвученные в телевизионном сюжете, о банде подростков в регионе», — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Бастрыкин также поручил передать материалы по действиям группы несовершеннолетних в производство СК, если на то будут основания. Центральный аппарат ведомства взял расследование под свой контроль.

«Центральному аппарату СК России поручено взять на контроль ход проведения проверочных мероприятий и их результат», — отмечается в заявлении.

Ранее в среду телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором рассказал о нападениях подростков на жителей Нижнего Новгорода. Хулиганы якобы грабят магазины, угоняют машины и расстреливают машины.