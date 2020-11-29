СК проверит смерть младенца в туалете после родов в Мытищах

Младенец утонул в туалете квартиры в Мытищах после того, как мать решила рожать в домашних условиях. К делу подключился следственный отдел по городу Мытищи главного следственного управления СК России по Московской области.

Специалисты не обнаружили на теле новорожденного признаков насильственной смерти.

По данным следствия, утром 28 ноября 30-летняя женщина родила ребенка на съемной квартире. Она находилась на 38-й неделе беременности. После родов младенец не подавал признаков жизни.

Следователи осмотрели квартиру, опросили женщину, назначили экспертизу. Причины смерти ребенка предстоит выяснить.

Как писал Пятый канал, женщина родила ребенка в домашних условиях в туалете.

Несколькими днями ранее в доме в Долинске на Сахалине нашли мертвого полугодовалого мальчика. Результаты судмедэкспертизы предварительно показали, что младенец умер от обезвоживания.