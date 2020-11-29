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    29 ноября 2020, 17:08

    СК проверит смерть младенца в туалете после родов в Мытищах

    Алена Макаренко, Татьяна Майорова

    Младенец утонул в туалете квартиры в Мытищах после того, как мать решила рожать в домашних условиях. К делу подключился следственный отдел по городу Мытищи главного следственного управления СК России по Московской области.
    СК проверит смерть младенца в туалете после родов в Мытищах

    Специалисты не обнаружили на теле новорожденного признаков насильственной смерти.

    По данным следствия, утром 28 ноября 30-летняя женщина родила ребенка на съемной квартире. Она находилась на 38-й неделе беременности. После родов младенец не подавал признаков жизни.

    Следователи осмотрели квартиру, опросили женщину, назначили экспертизу. Причины смерти ребенка предстоит выяснить.

    Как писал Пятый канал, женщина родила ребенка в домашних условиях в туалете.

    Несколькими днями ранее в доме в Долинске на Сахалине нашли мертвого полугодовалого мальчика. Результаты судмедэкспертизы предварительно показали, что младенец умер от обезвоживания.