СК проверит ростовскую больницу. После лечения в ней мальчику ампутировали руку

Ампутация руки потребовалась 11-летнему жителю Ростовской области. После перелома у мальчика начался сепсис. Врачи боролись за его жизнь и спасти конечность не смогли. СК начал проверку по факту случившегося.

Травму Егор Сазонов из ростовского Зернограда получил еще 10 августа, споткнувшись. На скорой его доставили в местную больницу, сделали рентген и наложили гипс на открытый перелом, сообщил сайт RT.

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По словам отца ребенка Алексея Сазонова, подростка отправили домой сразу же, как он отошел от анестезии. Антибиотики Егору выписывать не стали, также решили не госпитализировать. Медики отговорили родителей везти мальчика в Ростов.

«Сказали: „Ждите понедельника, потом мы вам выпишем направление, тогда и поедете“», — вспомнил Сазонов.

Ранним утром понедельника у ребенка начали чернеть пальцы. В Зернограде ему только ослабили гипс, назначив прием на послеобеденное время. На приеме гипс сняли, а после консилиума срочно направили Егора в областную больницу Ростова. У ребенка уже началось заражение крови. Руку ему врачи были вынуждены отнять.

«По факту проводится проверка, чтобы установить конкретных лиц и решить вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в региональном Следственном комитете. Ведомственную проверку инициировал и Минздрав Ростовской области.

В больнице Зернограда не стали комментировать случившееся.