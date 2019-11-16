Историка Соколова проверят на причастность к конфликту со студентом

Профессора Соколова проверят на причастность к другим преступлениям Подробнее

Она пояснила, что житель Санкт-Петербурга пожаловался главе ведомства Александру Бастрыкину на то, что у него в прошлом году случился конфликт с Соколовым на открытой лекции. По его словам, он не согласился с точкой зрения доцента и начал спорить. В ответ Соколов потребовал, чтобы слушателя силой вывели из аудитории.

Слушатель после этого случая обратился в полицию, однако никаких мер сотрудники правоохранительных органов тогда не приняли.

Бастрыкин поручил руководству петербургского главка ведомства проверить эту информацию, а также изучить все сообщения о возможных противоправных действиях Соколова.

Речь идет о конфликте, который произошел между Соколовым и студентом Петербургского университета путей сообщения. Во время открытой лекции студент поинтересовался у историка, как тот относится к выдвинутым в его адрес обвинениям в плагиате.

В ответ молодого человека с применением силы выставили из аудитории. Комиссия СПбГУ по этике признала происшествие нарушением, которое нанесло «ущерб имиджу Института истории и Санкт-Петербургского государственного университета в целом».

16 сентября на Кубани похоронили аспирантку Анастасию Ещенко. Соколова подозревают в ее убийстве и расчленении. 9 ноября ученого достали из реки Мойки — он упал в воду, когда пытался избавиться от останков девушки. С собой у него был рюкзак с отрубленными женскими руками. Историк признался, что убил девушку из обреза в своей квартире, а потом расчленил тело. 11 ноября суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года. Бывший преподаватель сейчас находится в СИЗО «Кресты 1».