СК проверит иркутский детский сад после вспышки сальмонеллеза
В селе Ербогачен Катангского района заболели как воспитанники, так и персонал дошкольного учреждения, уточнили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области.
«По предварительным данным, острая кишечная инфекция подтверждена у 23 человек, в числе которых 19 детей, у большинства из них обнаружен сальмонеллез», — подчеркнули в ведомстве.
Обследование детского сада, в том числе пищеблока, провели специалисты Роспотребнадзора. Они взяли пробы воды, продуктов и смывы с объектов окружающей среды.
Заболевание, предположительно, могло возникнуть из-за нарушения технологии приготовления еды.
СК проводит доследственную проверку по признакам преступления о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий. Садик временно закрыли.