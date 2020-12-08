СК проверит иркутский детский сад после вспышки сальмонеллеза

Один из иркутских детских садов временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции. Многим заболевшим диагностировали сальмонеллез. Следователи начали доследственную проверку.

В селе Ербогачен Катангского района заболели как воспитанники, так и персонал дошкольного учреждения, уточнили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области.

«По предварительным данным, острая кишечная инфекция подтверждена у 23 человек, в числе которых 19 детей, у большинства из них обнаружен сальмонеллез», — подчеркнули в ведомстве.

Обследование детского сада, в том числе пищеблока, провели специалисты Роспотребнадзора. Они взяли пробы воды, продуктов и смывы с объектов окружающей среды.

Заболевание, предположительно, могло возникнуть из-за нарушения технологии приготовления еды.

СК проводит доследственную проверку по признакам преступления о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий. Садик временно закрыли.