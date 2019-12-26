СК провел обыск в доме спецкора «Новой газеты»

Следователи провели обыски в квартире специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой. У журналистки могут быть бумаги или предметы, которые важны для расследования уголовного дела о бандитизме. Об этом «360» сообщили в пресс-службе СК России по Краснодарскому краю.

Речь идет о региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества», известной как частная военная компания «Е.Н.О.Т.». Деятельность организации признана преступной, а ее участники обвиняются в бандитизме, вымогательствах и разбоях, которые происходили в Донбассе, Крыму и Сирии. Против членов банды было возбуждено уголовное дело.

Следователи получили данные, что в доме Мартовалиевой могут быть документы или флешки, подтверждающие преступную деятельность «Е.Н.О.Т.».

«В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведен обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве. Что касается проживающих совместно с Юлией Мартовалиевой двух несовершеннолетних детей, то их, как обычно, утром забрал и отвез в школу родной отец», — пояснили в пресс-службе.

В свою очередь, в «Новой газете» пояснили, что журналистка была автором материалов, касающихся незаконных вооруженных групп в Донбассе, а также издание публиковало статьи с расследованиями фактов контрабанды.

Сейчас журналистка находится на допросе, после которого ее отпустят домой.