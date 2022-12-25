Криминал 25 декабря 2022, 03:40 СК проведет расследования преступлений ВСУ в Курской области, ДНР и ЛНР СК начал расследование преступлений ВСУ, обстрелявших Донбасс и Курскую область РИА «Новости»

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Следователи инициировали расследование преступлений украинских националистов, которые обстреляли населенные пункты Донбасса и Курской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Следственный комитет России в рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима расследует факты обстрелов населенных пунктов в ЛНР, ДНР и Курской области», — говорится в официальном сообщении.

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Ранее Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявлял, что ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. В результате атаки с применением американской РСЗО M142 HIMARS в Половинкино разрушился элеватор.

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По данным администрации Каховского муниципального округа, украинские военные нанесли удар по Каховке из артиллерии. При обстреле пострадали жилые квартиры.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских военных на Киевский район Донецка травмы получила семилетняя девочка. После удара ВСУ зафиксировали повреждения здания детского сада № 151.