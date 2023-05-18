Криминал 18 мая 2023, 10:07 СК предъявил обвинение трем женщинам после попытки продажи младенца на севере Москвы Следком: трем женщинам предъявили обвинение после попытки продажи младенца в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве трем женщинам предъявили обвинение по уголовному делу о попытке продажи младенца на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по столице.

«Гражданок задержали по статье 127.1 УК РФ пункт „в“ части 3 (торговля людьми, совершенная организованный группой). Их уже допросили, но фигурантки дела свою вину не признали. В ближайшее время для них изберут меру пресечения», — говорится в сообщении.

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Женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения правоохранительные органы задержали во вторник, 16 мая. В одном из торговых центров они пытались продать новорожденную девочку. На сделке находился один из участников оперативно-разыскного мероприятия.

Сотрудник передал продавщицам 60 тысяч рублей, получил необходимые расписки и забрал ребенка. После этого их задержали.

Ранее прокуратура Москвы выяснила, что инициатором сделки выступила 29-летняя девушка, которая родила ребенка 8 мая в Твери, а затем решила его продать. Причастность еще двух женщин устанавливается.