СК предъявил обвинение солнечногорцу в многолетнем истязании детей сожительницы

Мужчину из Солнечногорска обвинили в издевательствах над двумя детьми своей сожительницы. Следователь просит поместить жителя Подмосковья под стражу. Об этом старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области 30-летнему жителю Солнечногорска предъявлено обвинение в истязании двух детей своей сожительницы. По данным следствия, мужчина совершал преступления в период с 2019-го по июнь 2020 года», — сообщила она.

Следствие выяснило, что молодой мужчина систематически избивал детей, а также причинял физические и психологические страдания. Правоохранители осмотр места происшествия, допросили подростков, а также их мать. В скором времени пройдут психолого-психологические и судебно-медицинские экспертизы.

«Следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме этого, в рамках расследования уголовного дела следователем будет дана оценка действию либо бездействию матери в части исполнения ею обязанностей по воспитанию», — добавила Врадий.

Ведомство начало поверку возможной халатности сотрудников органов опеки.

Ранее сообщалось, что жителя Солнечногорска заподозрили в истязании детей сожительницы 12 и 14 лет. Они пожаловались тете, что тот морил их голодом и поливал из чайника кипятком, прижигал сигаретой. Однако мать школьников заявила «360», что не верит в это.