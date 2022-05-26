СК повторно проверит обстоятельства смерти Тесака в СИЗО Челябинска

Следователи Челябинска проведут повторную проверку смерти националиста Тесака (Максима Марцинкевича) в местном СИЗО, где он ждал этапирования в Москву. Об этом «360» сообщил представляющий интересы семьи погибшего адвокат Алексей Михальчик.

Он напомнил, что еще в 2021 году суд признал незаконным отказ от возбуждения уголовного дела для проверки смерти осужденного.

«Прокуратура посчитала необходимым в конституционном порядке обжаловать это решение. Дело долго находилось в кассации. На данный момент следователь подтвердил, что материалы поступили в Следственное управление СК по Челябинской области для повторной проверки обстоятельств смерти», — заявил Михальчик.

Адвокат заявил, что надеется на то, что следователи проверят собранные им доводы, что Марцинкевич погиб в результате убийства или доведения до самоубийства.

Тело Тесака нашли в камере следственного изолятора Челябинска в сентябре 2020 года. Там он находился во время пересылки в Москву для участия в следственных действиях. По версии следователей, осужденный на 10 лет националист покончил с собой, опасаясь пожизненного заключения. С требованием провести проверку обстоятельств смерти осужденного обратилась семья Марцинкевича, но следователи несколько раз отказывали.