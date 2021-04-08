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    08 апреля 2021, 11:05

    СК повторно изучит дело уфимца Санкина, убившего педофила

    Александр Блинов

    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил еще раз изучить дело в отношении жителя Уфы Владимира Санкина, которого приговорили к восьми годам тюрьмы за убийство педофила. Об этом сообщили на сайте СК.

    СК повторно изучит дело уфимца Санкина, убившего педофила

    Бастрыкин поручил центральному аппарату СК повторно изучить материалы дела после того, как в эфире одного из федеральных телеканалов вышли передачи, посвященные расследованию в отношении Санкина. Многие юристы считают, что приговор, который вынес суд, является слишком жестким. Однако эти выводы в основном поверхностны и строятся на сообщениях СМИ и соцсетей. Такие оценки даются людьми, не имевшими доступа к материалам уголовного дела, заявили в СК.

    Следователи также повторно изучат дело в отношении педофила Владимира Зайцева, которого убил Санкин.

    Уфимца в январе приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Ранее в Сети появилась петиция в поддержку убийцы педофила. Юрист Дмитрий Панфилов в беседе с «360» указывал, что мнение общественности вряд ли может повлиять на решение суда.