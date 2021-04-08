СК повторно изучит дело уфимца Санкина, убившего педофила

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил еще раз изучить дело в отношении жителя Уфы Владимира Санкина, которого приговорили к восьми годам тюрьмы за убийство педофила. Об этом сообщили на сайте СК.

Бастрыкин поручил центральному аппарату СК повторно изучить материалы дела после того, как в эфире одного из федеральных телеканалов вышли передачи, посвященные расследованию в отношении Санкина. Многие юристы считают, что приговор, который вынес суд, является слишком жестким. Однако эти выводы в основном поверхностны и строятся на сообщениях СМИ и соцсетей. Такие оценки даются людьми, не имевшими доступа к материалам уголовного дела, заявили в СК.

Следователи также повторно изучат дело в отношении педофила Владимира Зайцева, которого убил Санкин.

Уфимца в январе приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Ранее в Сети появилась петиция в поддержку убийцы педофила. Юрист Дмитрий Панфилов в беседе с «360» указывал, что мнение общественности вряд ли может повлиять на решение суда.