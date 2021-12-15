СК потребует ареста задержанных владельцев «Листвяжной»

Следственный комитет будет ходатайствовать об аресте руководителей холдинга «СДС-Уголь», а также главного инженера шахты «Листвяжная», где в результате трагедии погиб 51 человек. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Утром 15 декабря были задержаны председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» (собственник шахты) Михаил Федяев, гендиректор холдинга Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов. Под стражу взяли и главного инженера шахты «Листвяжной» в Кемеровской области Анатолия Лобанова.

«В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в СК.

Задержанным были предъявлены обвинения по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия») в зависимости от роли каждого в произошедшем на шахте.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил на встрече с родственниками погибших и пострадавших при взрыве на шахте о необходимости установить роль собственников в трагедии на «Листвяжной» 25 ноября. Он пообещал им, что следователи восстановят всю цепочку событий и установят «причины, приведшие к страшной трагедии».

Суд также арестовал директора «Листвяжной» Сергея Махракова, начальник участка шахты Сергея Герасименка, а также главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Никто из них не признал свою вину.