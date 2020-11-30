СК потребовал раскрыть личности доноров по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

Следственный комитет намерен добиться раскрытия медицинской тайны доноров для расследования дела о продаже детей от суррогатных матерей. Об этом заявил адвокат фигурантов дела Игорь Трунов.

«Главное следственное управление СК РФ получило результаты молекулярно-генетических судебных экспертиз по установлению родства доноров генетического материала по отношению к детям, рожденным с применением суррогатного материнства, что, на наш взгляд, является нарушением репродуктивной медицинской тайны, — сказал адвокат ТАСС.

По его словам, данные о происхождение детей наносят вред им самим, их родителям и донорам. Не исключено, что являющиеся биологическими родителями люди подадут претензии в суд.

Следствие в скором времени поделится информацией с донорами о заборе материала и результатах экспертиз. Им станет известно, кто родился из их материала и на какого оформлены родительские права.

Адвокаты обвиняемых считают, что следствие таким образом раскроет репродуктивную тайну зачатия, рождения детей и семейную тайну. Нарушены будут неприкосновенность личной жизни, а также законные интересы определенных людей.

По делу проходят семь фигурантов. Один из них находится под домашним арестом. Главный обвиняемый — Константин Свитнев. Его объявили в международный розыск и арестовали заочно. Гражданка Украины Ирина Когут тоже арестована заочно. Их обвинили в торговле людьми и покушении на это преступление.

Следственный комитет объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, которых нашли в Москве и Подмосковье. Первое уголовное дело открыли в январе 2020 года по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». Это произошло после того, как в одной из квартир поселка ВНИИССОК нашли тело новорожденного мальчика. Позже часть статьи о торговле людьми переквалифицировали на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

В июне на улице Аргуновская в Москве правоохранители обнаружили пять младенцев — от шести дней до шести месяцев. По предварительным данным, детей собирались продать за границу.