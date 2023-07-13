Криминал 13 июля 2023, 12:25 СК потребовал арестовать подозреваемого в убийстве Ржицкого СК потребовал ареста Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-капитана подлодки Ржицкого Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет РФ требует заключить под стражу Сергея Денисенко, которого заподозрили в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

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Накануне следователь провел допрос Денисенко, он сознался в убийстве Ржицкого. Проверка показаний подозреваемого прошла на месте.

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 11 июля Денисенко в съемной квартире в Туапсе по делу об убийстве Ржицкого.

Последний был капитаном второго ранга на Черноморском флоте, он являлся командиром дизель-электрической подводной лодки Б-265 «Краснодар».

Средства массовой информации Украины обвиняли его в запуске «Калибров» по украинской территории. Ржицкий в последнее время занимал должность заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре. Его застрелили 10 июля.