13 июля 2023, 12:25
СК потребовал арестовать подозреваемого в убийстве Ржицкого
СК потребовал ареста Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-капитана подлодки Ржицкого
Следственный комитет РФ требует заключить под стражу Сергея Денисенко, которого заподозрили в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.
Реклама
Накануне следователь провел допрос Денисенко, он сознался в убийстве Ржицкого. Проверка показаний подозреваемого прошла на месте.
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 11 июля Денисенко в съемной квартире в Туапсе по делу об убийстве Ржицкого.
Последний был капитаном второго ранга на Черноморском флоте, он являлся командиром дизель-электрической подводной лодки Б-265 «Краснодар».
Средства массовой информации Украины обвиняли его в запуске «Калибров» по украинской территории. Ржицкий в последнее время занимал должность заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре. Его застрелили 10 июля.
Убийства
Украина
Следственный комитет России
Реклама
Реклама