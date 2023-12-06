06 декабря 2023, 10:45
СК попросит арестовать подозреваемого в избиении до смерти бабушки в Москве
СК попросит суд арестовать подозреваемого в убийстве бабушки на юге Москвы
Следствие попросит суд арестовать мужчину, которого подозревают в избиении до смерти бабушки на юге Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.
По информации ведомства, в ночь с 3 на 4 декабря мужчина в нетрезвом состоянии набросился на пенсионерку в квартире многоэтажки на улице Шипиловской. Он нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Женщина скончалась на месте.
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Против мужчины возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи уже провели ряд экспертиз и допросили злоумышленника. Он признал вину и раскаялся.
Ранее в Москве взяли под стражу 34-летнего мужчину, которого обвинили в убийстве своей бабушки молотком.
Убийства
Следственный комитет России
Москва 2023
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