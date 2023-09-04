Криминал 04 сентября 2023, 17:48 СК попросит арестовать обвиняемого в растлении девочки в вагоне метро в Москве СК попросит суд об аресте обвиняемого в растлении девочки в метро в Москве РИА «Новости»

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Против молодого человека, обвиняемого в растлении несовершеннолетней девочки в поезде метро в Москве, возбудили уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, 2 сентября подозреваемый находился в электропоезде на маршруте от станции «Котельники» до «Рязанского проспекта» и совершил против ранее незнакомой ему малолетней девочки действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления.

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Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска удалось найти 23-летнего подозреваемого. Ему предъявили обвинение. В скором времени следствие обратится в Черемушкинский районный суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних в 2011 году задержали в Москве.