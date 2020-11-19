СК попросил для Меня не арест, а «запрет определенных действий»

Следователи обратились в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения для экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня. Его заподозрили и обвинили в растрате 700 миллионов рублей.

В СК просят наложить на Меня до 18 января запрет определенных действий, заявили в пресс-службе суда.

Михаила Меня задержали накануне, обвинив в растрате. Бывшего главу Минстроя, который сейчас является аудитором Счетной палаты, могут посадить в колонию на 10 лет. Сам он заявил, что сути предъявленного обвинения не понимает, и признать вину отказался.

Следователи выяснили, что в 2011 году в Ивановской области приняли документы, позволившие компании «Ивановский бройлер» получить 700 миллионов якобы под видом займов. Тогда регионом как раз руководил Михаил Мень.

На следующий же день указанную сумму похитила организованная Менем и его подельниками преступная группа, считает следствие. Фигурантами по делу среди обвиняемых стали бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин.