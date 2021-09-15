СК попросил арестовать дезинфектора по делу об отравлении семьи арбузом

Московские следователи подали ходатайство о взятии под стражу дезинфектора, проводившего очистку помещения «Магнита» на улице Совхозной. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

В ведомстве заявили, что продолжают расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, на минувшей неделе из квартиры одного из домов по улице Совхозной с признаками острого отравления в больницу доставили девочку, мать и бабушку. Несмотря на усилия врачей, подростка и пенсионерку спасти не удалось.

Предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти стало отравление химикатами.

Приоритетной версией следствия считается нарушение правил при дезинсекции в продуктовом магазине. Работавшего в тот день сотрудника частной компании задержали. Он стал первым подозреваемым.

Начальник задержанного заявил, что его сотрудник действовал в соответствии с инструкциями и нормами СанПина. По его словам, для того, чтобы доза используемого вещества стала смертельной, ей нужно обработать восемь тонн арбузов, которые потом съест один человек.