СК показал задержанного директора норильской фабрики, где при обрушении погибли люди

Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу о гибели трех рабочих во время обрушения. СК показал видео следственных мероприятий с подозреваемым.

Следствие полагает, что директор знал об аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха. Но при этом он не принял мер по приостановлению работ, которые проводились с нарушением требований промышленной безопасности. В результате это привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей. Погибли три человека.

«В 2018-м было получено заключение московских специалистов, что часть конструкций здания цеха находится в ограниченно работоспособном состоянии, и рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений до декабря 2019 и 2020 года», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что рекомендации так и не были исполнены. В рамках уголовного дела опрошены 20 свидетелей и очевидцев, назначено восемь экспертиз, проведено два осмотра места происшествия. Также задержан сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт». Главного инженера и начальника отдела по техническому надзору фабрики взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Утром 20 февраля в цеху Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея.