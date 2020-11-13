СК показал задержание мэра Томска. Его забрали с рабочего места

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в пятницу по делу о превышении полномочий. Следственный комитет показал видео задержания градоначальника.

Сотрудники ФСБ, судя по опубликованным кадрам, пришли прямо в кабинет чиновника. СМИ писали, что произошло это прямо во время селекторного совещания под руководством мэра. Его вывели на улицу и увезли на машине СК.

Ранее стало известно, что дело против градоначальника возбудили на основании материалов регионального УФСБ.

По версии следствия, Кляйн отдавал незаконные распоряжения в интересах предприятия «Томское пиво», основным акционером которого является.

Сейчас томская администрация работает в штатном режиме. Обязанности мэра исполняет первый заместитель Михаил Ратнер. Иван Кляйн находился на своем посту с 2013 года, а до этого был депутатом Томской областной думы и председателем комитета по экономической политике. Не раз удостаивался высоких наград и званий, в том числе получил орден «Лидер российской экономики», звание «Человек года — 2005». Чиновник входит в политсовет томского отделения «Единой России».