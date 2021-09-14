СК показал видео с задержанным Мавриди

Пятого сбежавшего заключенного из ИВС в Истре задержали в Митино. Кадры с Александром Мавриди опубликовал Следственный комитет на своем YouTube-канале.

Мавриди предстоит пройти процедуру дактилоскопии, уточнила старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

После подтверждения личности его доставят к следователю и допросят об обстоятельствах произошедшего Ольга Врадий

Беглого заключенного, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вычислили благодаря системе распознавания лиц. Камеры заметили Мавриди в одном из магазинов на Дубравной улице.

В МВД рассказали, что сбежавшего заключенного обнаружили в московском районе Митино. Мавриди оказал активное сопротивление, но правоохранители сумели его вовремя обезвредить.