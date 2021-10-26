СК показал видео с пострадавшим от взрыва домом в Набережных Челнах

Спасатели и следователи продолжают работать на месте взрыва в пятиэтажном доме Набережных Челнов. Как выглядит пострадавшее здание и проходит разбор завалов, показал на видео Следственный комитет.

На опубликованных кадрах видно, что взрыв серьезно повредил два верхних этажа. Часть квартир оказалась полностью разрушена. Следователи вместе со спасателями, поднявшись на высоту, осматривают место детонации газа.

Ведомство напомнило, что взрыв газа в пятиэтажном доме Набережных Челнов произошел в минувший понедельник, 25 октября. По предварительным данным, эпицентром детонации стала квартира на четвертом этаже. Взрывная волна разрушила перекрытия между четвертым и пятым этажами.

В больнице от полученных травм умерла 22-летняя девушка. Кроме того, с травмами различной степени тяжести госпитализированы еще четыре человека, в том числе 10-летний мальчик, 17-летний подросток и 70-летний пенсионер, в чьей квартире зафиксировали взрыв.

Следователи установили, что пожилой мужчина жил один, состоял на учете у нарколога из-за злоупотребления алкоголем. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжающей организации. На трубу, присоединенную к плите, специалисты установили заглушку.

Правоохранители рассматривают несколько версий возникновения взрыва: некачественное оказание услуг по газоснабжению или неправильная эксплуатация оборудования. В ходе расследования специалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. В управляющей и газообслуживающей организациях провели обыски и изъяли необходимые документы.