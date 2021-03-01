СК показал видео с подозреваемым в убийстве семьи в Нижнем Новгороде

Подозреваемого в убийстве семьи из четырех человек доставили в следственное управление СК России по Нижегородской области для допроса. Опубликовано видео.

СК обнародовал видеозапись, на которой видно, как в управление Следственного комитета России (СК) по Нижегородской области на допрос доставили подозреваемого в убийстве семьи из четырех человек в поселке Кудьма.

«1 марта 2021 года 26-летний мужчина, подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в поселке Кудьма Приокского района города Нижнего Новгорода доставлен к следователям СК для допроса», — сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Накануне в частном доме в поселке Кудьма в Нижегородской области были найдены тела пятилетнего мальчика, его матери, дедушки и бабушки. Из семьи остались в живых отец ребенка, поскольку он был в командировке, и дочь-подросток, которая была на тренировке в момент убийства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». С места преступления изъяты предметы и другие вещественные доказательства. Допрошены свидетели и назначено проведение экспертиз. В настоящее время правоохранители устанавливают, кто был причастен к совершению данного преступления.

Ранее сообщалось о задержании четырех подозреваемых в убийстве семьи. Причастность к совершению преступления подтверждалась у троих из них. Все они работали на участке, принадлежащем погибшему семейству, помогали по хозяйству. По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления.