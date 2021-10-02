СК показал видео с места убийства женщины и ее трехлетней дочери в Ленобласти

Следственный комитет показал видео с места убийства женщины и ее трехлетней дочери в поселке Бугры в Ленинградской области. На кадрах показана работа специалистов в квартире, где было совершено преступление.

О расправе в Ленинградской области стало известно вечером 2 октября. По подозрению в убийстве задержали 21-летнего молодого человека. Жертвы преступления приходятся ему матерью и сводной сестрой. Их тела нашли в одной из квартир в поселке Бугры Всеволожского района.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Правоохранителям удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Мужчине готовятся предъявить обвинение. Ходатайство об аресте задержанного уже подготовили для передачи в суд.

Сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства и причины убийства. В рамках расследования дела назначили проведение судебных экспертиз.