СК показал видео с места убийства замглавы угрозыска Ставрополя

Расследование убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Об этом распорядился председатель СК Александр Бастрыкин.

Видео с места преступления появилось на официальном YouTube-канале ведомства.

По данным следствия, ночью 23 июля возле одной из многоэтажек Ставрополя неизвестные напали на Абовяна. Один из них несколько раз выстрелил в полицейского.

Сотрудник угрозыска был ранен в бедро и туловище. Его успели доставить в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. Он скончался в реанимационном отделении. Убийцы скрылись с места преступления.

Попал на видео и сам момент нападения на Абовяна. На кадрах можно видеть, как к одному из припаркованных на стоянке автомобилей со стороны пассажирского сиденья подошел мужчина и открыл стрельбу. Водитель выбрался из салона и на полусогнутых ногах пытался скрыться, но его догнали.