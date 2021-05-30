СК показал видео из квартиры екатеринбургского стрелка

В Екатеринбурге задержан мужчина, открывший из окна своей квартиры стрельбу по прохожим. Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места задержания.

На кадрах можно увидеть задержанного, после того как правоохранители надели на него наручники. Также виден балкон, с которого подозреваемый мужчина стрелял по людям.

Житель Екатеринбурга вечером 30 мая стал стрелять из окна по прохожим. Он серьезно ранил девочку, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Еще одним пострадавшим стал сотрудник Росгвардии. Его состояние медики оценили как средней степени тяжести. Самого стрелка задержали силовики во время штурма квартиры.

После задержания мужчину отправили на допрос. Ему предстоит ответить на вопросы правоохранителей и пройти психиатрическую экспертизу.