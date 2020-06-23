СК показал видео из квартиры, где нашли пятерых детей без родителей

Следственный комитет России опубликовал видео, снятое в квартире, где незаконно содержались пять младенцев. Следователи проводят тщательный обыск жилплощади.

В квартиру на данный момент уже несколько часов пытаются попасть адвокаты, так как, по их словам, следствие в ней ведется в присутствии иностранного гражданина.

«Нам препятствуют в участии в следственном действии, чем грубо нарушаются права иностранного гражданина, в связи с чем мы полагаем, что проводимые в настоящее время следственные действия являются заведомо незаконными», — отметил один из юристов.

Сегодня днем в одной из московских квартир обнаружили пятерых младенцев. С ними, по информации СМИ, были две женщины, которые не смогли предоставить документы на малышей. На квартиру указал врач, который вел медицинскую историю новорожденного. Когда его вызвали домой, он увидел еще четырех детей, писали СМИ.

В полиции не исключают, что малыши появились на свет от суррогатных матерей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми», ведется проверка. Дети находятся сейчас в больнице под присмотром врачей, а их нянек арестовали.

Некоторые СМИ утверждали, что младенцев должны были отправить в Китай, но из-за закрытых границ будущие родители не смогли их забрать.