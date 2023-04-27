Криминал 27 апреля 2023, 22:31 СК показал видео допроса блогера Блиновской

Читать 360tv в

Следственный комитет опубликовал видео с допроса «королевы марафонов» Елены Блиновской. Блогера доставили во второе управление по расследованию особо важных дел столичного главка ведомства.

На кадрах видно, как коуч заметно нервничает. На видео она запечатлена со скрещенными руками. Блиновскую привезли в столичное управление СК на машине МВД.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечь российскую границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. С ней были водитель и охранник. У блогера при себе нашли билеты в другую страну, которые, как предполагается, взяли для отвода глаз.

Блогера подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере — на сумму более 918 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств на сумму свыше 43 миллионов рублей. Предполагается, что она раздробила свой бизнес, перечислив доходы на счета 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

Блиновская продавала информационные курсы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в офисе и по месту жительства блогера прошли обыски. Дом Блиновской расположен в Подмосковье, это элитный коттеджный поселок в Истре. Рядом со зданием были припаркованы Range Rover и Lamborghini, а в гараже стояли два мотоцикла.