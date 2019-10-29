СК показал следственный эксперимент с подозреваемым в каннибализме

51-летний ранее судимый за два убийства и иные преступления житель Архангельска обвиняется в убийстве троих человек для употребления их в пищу.

По версии следствия, подозреваемый с марта 2016 года по март 2017-го убил и расчленил трех знакомых мужчин в Исакогорском округе и округе Майская Горка города Архангельска. Мужчина опаивал жертв и убивал спящими.

Сообщается, что частично он съедал своих жертв, а остальные части останков сбрасывал в пакетах в окрестные водоемы.

Мужчина ел не только людей. Кроме человеческих останков, у него нашли фрагменты тушек собак, кошек, птиц и мелких животных. Правоохранители отметили, что убийства долго оставались незамеченными: двоих убитых не разыскивали, а родственники третьего были уверены, что тот уехал по работе. Для установления личности жертв по останкам потребовалось провести ряд сложных исследований.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Следователи подчеркнули, с каким хладнокровием и дерзостью мужчина совершал свои преступления.

«Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын якобы уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего», — сообщила пресс-служба СК.

Следствие собрало обширную доказательную базу против обвиняемого. Ожидается судебное заседание по делу.