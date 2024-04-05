Криминал 05 апреля 2024, 12:18 СК показал орудие покушения на губернатора Мурманской области СК опубликовал кадры с места покушения на губернатора Чибиса

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СК показал видео с места, где произошло нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Кадры опубликовала пресс-служба ведомства.

На обнародованной видеозаписи можно увидеть нож, которым преступник ударил губернатора. У холодного оружия черно-синяя рукоять, а длина лезвия составляет примерно восемь-девять сантиметров.

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Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нападавшего, когда тот пытался скрыться с места преступления. Подозреваемым оказался житель города Апатиты. На допросе мужчина признался, что ударил ножом губернатора из-за неприязни, хотя не знал его лично.

Пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина рассказала, что Чибис пришел в сознание после операции. По ее словам, покушение произошло после открытой встречи губернатора с жителями Апатитов.

Состояние пострадавшего также прокомментировал главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев. К счастью, преступник не задел аорту, поэтому Чибиса удалось спасти, подчеркнул он.