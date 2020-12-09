СК показал обыски у «Свидетелей Иеговы» * в Орловской области. Заведено уголовное дело

Следователи показали обыск у приверженцев «Свидетелей Иеговы»* в Орле. Против подозреваемых возбудили уголовное дело, сообщили в СК РФ.

Речь идет о трех приверженцах запрещенной на территории России организации. Их подозревают в осуществлении экстремистской деятельности.

Следствие считает, что подозреваемые были членами совета старейшин и в качестве организаторов делали собрания «Свидетелей Иеговы»* в Орле. На этих мероприятиях они лично формировали повестку. Их целью было продолжение деятельности запрещенной организации.

Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств этой истории. Расследование проводят сотрудники Следственного комитета России по Орловской области вместе с коллегами из ФСБ и МВД.

Ранее суд Орловской области осудил четырех фигурантов дела о вербовке людей в «Свидетели Иеговы»*. Обвиняемые проведут за решеткой до трех лет. Один из них будет отбывать срок в колонии строгого режима.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.