СК показал обыск у задержанного замгубернатора Владимирской области

Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин подозревается в подстрекательстве и пособничестве в организации картельного сговора. Информацию об этом официально подтвердили в СК РФ, показав видео обыска в кабинете Годунина.

Правоохранители изъяли документацию, которая может иметь значение для следствия. Расследование дела продолжается во взаимодействии с региональным УФСБ России.

По данным следователей, в октябре прошлого года управление архитектуры и строительства администрации Владимира через региональный департамент имущественных и земельных отношений разместило на сайте госзакупок документацию на выполнение работ в Рпенском проезде во Владимире. Начальная цена контракта составляла более двух миллиардов рублей.

Следователи установили, что Годунин угрожал руководству ГУП «ДСУ-3» и фирме-конкуренту и в итоге склонил их к картельному соглашению.

Преступная схема работала следующим образом: «ДСУ-3» и конкурирующая фирма для обеспечения победы в электронном аукционе участвовали в нем вдвоем. При этом они не снижали начальную цену контракта. Из-за этого аукцион признавали несостоявшимся, а победителем торгов становилась та фирма, которая подала заявку первой. Ей в итоге стало «ДСУ-3».