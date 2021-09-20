СК показал на видео обыск квартиры пермского стрелка

В квартире студента, который устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, прошли обыски. Видео с места событий опубликовал Следственный комитет.

На кадрах видна небольшая комната, в которой проживал злоумышленник. Квартира находится в многоэтажном доме в 10 километрах от университета, в котором было совершено преступление.

Все произошло утром 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Стрелок вошел на территорию одного из корпусов и открыл огонь по людям из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате происшествия шесть человек погибли, еще 24 пострадали.

Ранее отец студента признался, что находится в шоке от произошедшего. Мужчина рассказал, что его сын живет с матерью в Перми, а сам он проживает в Самаре.