СК показал кадры с места нападения школьника на учителя в Ульяновске

Тихоня из 81-й школы Ульяновска напал с ножом на учителя математики. Педагог в больнице, восьмиклассника задержали, СК возбудил дело. Следователи показали кадры с места поножовщины.

«Нож он пронес с собой в школу, зашел в середине урока, подошел к учительнице. Она спросила, что случилось, а он ответил, что ему все надоело, он хочет умереть, и пырнул ее», — рассказали одноклассники нападавшего.

По словам школьников, пронести оружие в здание мог любой. Металлодетекторов в школе нет. Точнее, их купили, но по какой-то причине они не работали и их в итоге убрали.

Теперь со школьником работает следствие. Мать восьмиклассника госпитализировали после известий, связанных с сыном. Пострадавшая учительница математики в состоянии средней степени тяжести лежит в больнице, ее прооперировали. Врачи пока никаких прогнозов по поводу ее состояния не дают. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство, продолжается.