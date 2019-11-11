СК показал кадры из квартиры Соколова

Следственный комитет опубликовал кадры из квартиры историка Олега Соколова, в которой он убил сожительницу Анастасию Ещенко.

На кадрах видны обыски в квартире Соколова, где следователи нашли обрез. Именно из этого оружия профессор застрелил девушку. Кроме того, СК опубликовал видео с камер наблюдения, на котором он выбрасывает в Мойку несколько пакетов. В них — части тела Ещенко, которую историк расчленил после убийства.

Соколова уже арестовали на два месяца. Под стражей в СИЗО он будет находиться до 8 января 2020 года. Во время заседания суда преподаватель сознался в преступлении и раскаялся. По его словам, Ещенко недолюбливала его детей, из-за чего между ними разгорелся скандал. Ссора привела к убийству 24-летней аспирантки.

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Олег Соколов утром 9 ноября упал в реку Мойка. Когда мужчину достали, то увидели у него рюкзак с двумя отрубленными женскими руками и пистолетом. Как выяснилось, двумя днями ранее доцент СПбГУ застрелил Анастасию Ещенко из обреза, а расчлененное тело решил утопить. Во время обыска в его квартире нашли голову девушки и возбудили против историка уголовное дело.