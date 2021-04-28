СК показал, где красноярец сутки держал 8-летнего мальчика

В Красноярске задержали мужчину, которого подозревают в преступлении против ребенка. Он привел восьмилетнего мальчика в заброшенный дом и держал его там сутки. Школьника нашли живым.

Видео, на котором специалисты осмотрели нежилое помещение, показал СК РФ по Красноярскому краю. Личность 43-летнего подозреваемого удалось установить благодаря оперативной работе следователей, криминалистов, полицейских, помощи волонтеров и неравнодушных граждан. В СК выяснили, что мужчина в течение нескольких недель предлагал восьмилетнему мальчику жить вместе. Накануне он привез ребенка в заброшенный дом в центре города, совершил в отношении школьника преступление и не отпускал его домой.