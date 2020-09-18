СК показал допрос подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске

Полиция поймала подозреваемого в убийстве двух девочек Виталия Молчанова. Его уже доставили на вопрос к следователю, где он еще раз признался в преступлении.

Молчанов сказал, что осознает, за что его доставили на допрос.

«За убийство… Признаю [вину]. Раскаиваюсь, не понимаю, почему сделал [это]», — заявил подозреваемый.

Молчанова нашли спустя три дня после того, как в одной из квартир в Рыбинске обнаружили тела двух убитых девочек. Они были сестрами и приехали к нему вместе с мамой, которая познакомилась с подозреваемым в интернете. По данным предварительного следствия, перед расправой девочек изнасиловали. Подозрение сразу пало на Молчанова, который до этого был судим за особо тяжкие преступления. Его нашли в том же районе, где было совершено преступление.

После задержания он признался в убийстве.