Мать брошенного в Раменском младенца призналась в попытке убить ребенка
Мать найденного в кустах младенца оставила его знакомой в РаменскомПодробнее
Сотрудники ГСУ СК России по Московской области расследование после того, как новорожденную девочку нашли лежащей под кустами в городском округе Раменское.
Выяснилось, что малышку на улице оставила мать. В ее отношении было открыто уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности». Женщину задержали и вызвали на допрос. Она во всем призналась.
«Она сообщила, что не желая заниматься уходом и воспитанием новорожденной, 24 ноября с целью лишения ее жизни, оставила дочь на участке местности покрытой высохшей травой при температуре окружающей среды -5 градусов», — сказано в сообщении СК РФ.
Однако прохожие нашли девочку. Ее госпитализировали в ГБУЗ МО «Раменское ЦРБ». Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь.
Ранее женщина придерживалась другой версии. Так, она заявила, что оставила малышку под присмотром знакомой. Чтобы было с девочкой после этого, она якобы не знала.
Следственные действия продолжаются. В ближайшее время суд по ходатайству следствия изберет женщине меру пресечения.