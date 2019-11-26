Мать брошенного в Раменском младенца призналась в попытке убить ребенка

Следователи задержали 33-летнюю женщину, которая оставила своего маленького ребенка на улице в Раменском. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство. Женщина призналась, что пыталась избавиться от ребенка.

Мать найденного в кустах младенца оставила его знакомой в Раменском Подробнее

Сотрудники ГСУ СК России по Московской области расследование после того, как новорожденную девочку нашли лежащей под кустами в городском округе Раменское.

Выяснилось, что малышку на улице оставила мать. В ее отношении было открыто уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности». Женщину задержали и вызвали на допрос. Она во всем призналась.

«Она сообщила, что не желая заниматься уходом и воспитанием новорожденной, 24 ноября с целью лишения ее жизни, оставила дочь на участке местности покрытой высохшей травой при температуре окружающей среды -5 градусов», — сказано в сообщении СК РФ.

Однако прохожие нашли девочку. Ее госпитализировали в ГБУЗ МО «Раменское ЦРБ». Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь.

Ранее женщина придерживалась другой версии. Так, она заявила, что оставила малышку под присмотром знакомой. Чтобы было с девочкой после этого, она якобы не знала.

Следственные действия продолжаются. В ближайшее время суд по ходатайству следствия изберет женщине меру пресечения.