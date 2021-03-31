СК показал дом стрелка из Новых Вешек изнутри

Следователи и криминалисты Следственного комитета осматривают внутри дом предпринимателя Владимира Барданова. 30 марта он забаррикадировался там и начал стрелять по полицейским. СК РФ опубликовал кадры из здания.

На них видно, предположительно, спальню. Там на матрасе лежат боеприпасы. Судя по видео, комната не пострадала во время пожара.

В прошедший вторник сотрудники правоохранительных органов пришли к бизнесмену Владимиру Барданову для проведения обысков по делу о незаконном обороте оружия. Однако мужчина не пустил их в дом, но открыл огонь и начал бросать гранаты. Один сотрудник Росгвардии получил ранение, его жизни ничего не угрожает.

Вечером в особняке начался пожар. Барданов отказался сдаться и остался в горящем здании. Его тело уже нашли после того, как огонь потушили. Во время обысков стражи порядка нашли большой склад боеприпасов и оружия. Дом осмотрели взрывотехники.

В ближайшее время СК назначит проведение генетической, взрыво-технической, пожарно-технической, баллистической и еще ряда экспертиз. Также погибшему владельцу дома посмертно проведут психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

«Будут проведены допросы и следствием будут установлены все обстоятельства и мотивы совершенного преступления», — отметила официальный представитель СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По факту случившегося открыто уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств. Расследование дела продолжается.