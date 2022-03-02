СК подтвердил задержание подозреваемых в убийстве и сожженнии двух человек на юге Москвы

Московские следователи подтвердили задержание подозреваемых в убийстве двух человек на юге Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, фигурантов задержали на вокзале при попытке бегства из города.

В ведомстве уточнили, что подозреваемыми стали мужчина 1989 года рождения и женщина 1991 года рождения. Вместе с потерпевшими они проживали в одном доме. В ближайшее время подозреваемых доставят для допроса и проведения следственных действий.

Как сообщил Telegram-канал «112», причиной расправы стал соседский конфликт. Подозреваемый повздорил с соседом и в ходе перепалки несколько раз ударил противника ножом. Свидетелем нападения стала жена пострадавшего, которую мужчина также зарезал.

Мужчина расчленил трупы и спрятал их в своей квартире. Спустя неделю он решил избавиться от останков и вынес их в лесополосу, где сжег. Помогала ему в этом его сожительница.

По данным пресс-службы столичного главка СК, обгорелые останки нашел местный житель. Прибывшие на место криминалисты назначили экспертизы для установления личности погибших. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Как сообщил источник «360», местный житель нашел останки во время выгула собак. Именно животные привели его к трупам.