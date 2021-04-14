СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве вора в законе Альберта Рыжего

Следователи задержали подозреваемого в убийстве вора в законе Альберта Рыжего. С ним расправились в московском фитнес-клубе. Информацию о задержании подтвердила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок установлены личность и местонахождение подозреваемого», — заявила она.

Вора в законе Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий, застрелили в фитнес-клубе в «Алых парусах» в Москве 12 апреля. Он был на беговой дорожке, когда в него сзади выстрелил киллер. Убийца, по данным СК, сделал не менее четырех выстрелов. После этого он скрылся с места преступления. Альберт Рыжий от полученных ранений скончался.

В доме подозреваемого идут обыски. В ближайшее время его доставят в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения следственных действий. Расследование по делу об убийстве и незаконном обороте оружия продолжается.