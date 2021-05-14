СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве нижегородской школьницы

Следователи задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в поселке Большое Козино. Им оказался 49-летний житель Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального СК.

По версии следствия, в минувший четверг мужчина приехал на электричке из города Заволжье. Девочку он увидел, когда катался на велосипеде. По версии следствия, в лесополосе он напал на ребенка, изнасиловал, а после нанес несколько смертельных ударов ножом. Бросив тело школьницы, он скрылся.

По месту жительства подозреваемого провели обыск. Следователи установили, что он уже был фигурантом уголовных дел. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

СМИ сообщали, что подозреваемого в убийстве опознала по кадрам с камер видеонаблюдения инспектор по делам несовершеннолетних. Женщина работает недалеко от места жительства мужчины.

Журналисты утверждали, что подозреваемый уже был судим за изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

Школьница из поселка Большое Козино пропала в минувший четверг, 13 мая. Она возвращалась из школы, когда позвонила матери и предупредила, что скоро будет дома. После этого на связь девочка не выходила.

На поиски ребенка отправились сотрудники полиции и волонтеры. Труп школьница нашли в лесополосе недалеко от поселка.



После задержания подозреваемого следователи поблагодарили местных жителей за помощь, они в кратчайшие сроки помогли выйти на след злоумышленника.