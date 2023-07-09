Криминал 09 июля 2023, 20:20 СК подтвердил задержание подозреваемого в насилии над детьми санитара в Урюпинске Глава СК Бастрыкин взял под контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске РИА «Новости»

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Уголовное дело о совершении насильственных действий в отношении детей в Волгоградской области взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ведомства в своем Telegram-канале.

В СК напомнили, что в социальных сетях разошлась информация, что ранее судимый житель Урюпинска совершил преступления против половой неприкосновенности детей. Правоохранители задержали подозреваемого. О ходе расследования главе СК представят полный доклад.

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Как сообщил Telegram-канал Shot, подозреваемым в уголовном деле стал санитар урюпинского психоневрологического интерната. В качестве своих жертв он выбирал мальчиков от 11 до 12 лет, живущих с безработными матерями.

С заявлением в полицию об изнасиловании ребенка обратилась одна из женщин. В ходе общения со следователями школьник не смог назвать имени своего обидчика, но показал, где тот живет.

Правоохранители установили личность подозреваемого и нашли других его жертв. Все мальчики оказались из неполных семей. После задержания санитар признался в содеянных преступлениях. По данным Shot, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за педофилию.

По запросам местных СМИ в региональном главке СК комментарии дать отказались.