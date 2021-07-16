СК подтвердил задержание напавшего на пассажиров автобуса в Азове

В Азове задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажиров автобуса, в результате которого одна женщина погибла и две пострадали. Об этом сообщили на сайте СК по Ростовской области.

Накануне мужчина, вооруженный ножом, напал на трех женщин в автобусе, следовавшем по маршруту Азов — село Круглое. Нападавший нанес пассажиркам множественные ранения в область жизненно важных органов. После этого он скрылся. Его вытолкали из автобуса другие пассажиры, после чего он сбежал. Правоохранители оперативно установили его личность и объявили в розыск.

В результате погибла 33-летняя женщина. Она скончалась на месте. Еще двух пострадавших пассажирок в возрасте 61 и 55 лет госпитализировали.

Следователи завели дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Подозреваемого задержали в Азове. В СК подтвердили, что мужчина состоит на учете у врача-психиатра.

Ранее СМИ сообщали, что нападавший за 10 дней до произошедшего выписался из психиатрической клиники. Предположительно, у мужчины диагностировали параноидальную шизофрению.