СК подтвердил обнаружение тела подозреваемого в жестоком убийстве в Армавире

Следователи нашли тело подозреваемого в двойном убийстве на Кубани, в СК подтвердили эту информацию. Труп прибило к берегу в Новороссийске.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела об убийстве 26-летней женщины и ее 9-летнего брата с особой жестокостью (ч.2 ст. 105 УК РФ) обнаружено тело 32-летнего подозреваемого», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что фигурант дела прожевал с девушкой в съемной квартире в одном из домов на улице Розы Люксембург в Армавире. Следствие считает, что днем 10 декабря 2020 года между парнем и сожительницей произошел конфликт на почве ревности.

В ходе ссоры мужчина нанес возлюбленной множество ударов в область головы, отчего она скончалась. После этого он поместил тело в ванну и уехал на машине в станицу Новоалексеевскую Курганинского района. Там он жестоко расправился с 9-летним братом погибшей. Совершив двойное убийство, подозреваемый уехал в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов с помощью специальной техники проводили в этом районе поиски подозреваемого. В Южном районе Новороссийска, где было найдено его тело, сейчас работает следователь. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются причины произошедшего.