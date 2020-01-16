    16 января 2020, 07:09

    СК подтвердил информацию о стрельбе в суде Новокузнецка, где погиб один человек

    Наза Салех Захи

    Следователи разбираются в обстоятельствах стрельбы в здании мирового суда Новокузнецка. Туда зашел неизвестный и открыл огонь по людям. Один человек погиб.

    «Мужчина зашел в суд с огнестрельным оружием, в кого-то стрелял. На месте работает следственная группа. Стрелявший задержан», — заявил РИА «Новости" в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.

    Региональный Центр медицины катастроф сообщил, что в результате случившегося один мужчина погиб, женщина получила тяжелые ранения. Ее госпитализировали. Раненная — 43-летняя сотрудница суда. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Life сообщил, что сейчас женщине делают операцию.

    Ранее СМИ писали, что погибший — судебный пристав. Он получил серьезное ранение в область брюшной полости и умер в карете скорой помощи.

    На месте произошедшего работают следственные органы.

    Telegram-канал «112» написал, что нападавший — это Артем Пакалов. Он был потерпевшим по одном из дел. Стрельбу мужчина открыл якобы из-за того, что не был согласен с судебным решением.